الشباب السعودي يثير قلق جماهير الزمالك بسبب مصير زيزو

آثار الإعلامي محمد شبانة، قلق جماهير نادي الزمالك، بخصوص انتقال أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول، إلى صفوف الشباب السعودي.

ويرغب نادي الشباب السعودي، في الحصول علي خدمات أحمد سيد زيزو من صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “بوكس تو بوكس”، إن وفد من نادي الشباب السعودي يصل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل حسم صفقة زيزو لاعب الزمالك.

وأوضح أن وفد الشباب السعودي، سيصل للقاهرة من أجل حسم الصفقة، في ظل تمسك مدرب الفريق بضم أحمد زيزو، وسط رغبة من جانب الاتفاق في ضمه.

وأشار إلى أن صفقة انتقال زيزو إلى الدوري السعودي قد تشهد مقابل مالي كبير، يحصل عليه نادي الزمالك.

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وفي سياق آخر، قال شبانة، أن هناك أحاديث حول إمكانية رحيل محمد صبحي عن الزمالك، حيث قام محمد عبد المنصف، بترشيح بعض الحراس.

واختتم، بأن المرشحين للانضمام إلى الزمالك هم، عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي، يليه محمد بسام ( سيراميكا كليوباترا)، و أحمد ميهوب حارس مرمى فريق بيراميدز.