شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، مواجهات قوية فى دور الـ32 بكأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من مركز شباب مسلمين أسيوط مع الشمس ودلفى مع 6 أكتوبر وقارون مع هليوبوليس والمقاولون مع هليوليدو والإعلاميين مع ألعاب دمنهور والجزيرة مع إيسترن كومبانى.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، استمرار عماد نوار فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات التصفيات الأفريقية المقبلة.

ويعد عماد نوار من المدربين المميزين وحقق نجاحات كبيرة مع منتخب مصر للسيدات ويملك خبرات عالية، ونجح من قبل فى قيادة منتخب السيدات خلال منافسات بطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون وساهم فى قيادة السيدات للفوز بالميدالية الفضية وتأهل بالفراعنة لبطولة العالم الغائبة منذ 20 عاما.

وكلّف مجلس إدارة الاتحاد أحمد سمير بقيادة المنتخب الأول خلال منافسات بطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 22 وحتى 28 من شهر يناير المقبل.