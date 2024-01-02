أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن موعد مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها لمتابعتها من عشاق الساحرة المستديرة.

ومباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم بمواجهة بين وست هام ممثل القوة والسرعة مع ببرايتون ممثل الكرة الجميلة والممتعة.

وتعود منافسات الدوري الإسباني بثلاث مباريات لكن لن تلعب الفرق الأربعة الكبار. وهناك مباراة وحيدة في كأس إيطاليا تجمع ميلان وكالياري. وفي المسابقات العربية تشهد منافسات الدوري الجزائري مباراتين هامتين.

وفيما يلي نقدم لكم جدول أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 9:30 مساء -beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسبانى

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 6 مساء- beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 8:15 مساء- beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 10:30 مساء- beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 10 مساءً-AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الجزائري



وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 9 مساء.