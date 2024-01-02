شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يعلن ضم مؤمن زكريا لبدء رحلة من التألق بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم، 2 يناير 2015، أنهى مؤمن زكريا، صانع ألعاب منتخب مصر، إجراءات انتقاله لصفوف النادى الأهلى، ليصبح لاعباً فى القلعة الحمراء وينهى إعارته للزمالك فى صفقة أحدثت جدلا صاخباً فى موسم الانتقالات الشتوية وقتها.

مؤمن واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وهو قادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

بدأ مؤمن زكريا عباس، الشهير بـ«مؤمن زكريا» مسيرته الكروية مع النادي الأهلي عام 2004 حتى 2008، ثم انضم إلى الإنتاج الحربى موسم 2010/2009 خاض معهم 40 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، قبل أن ينتقل للنادى المصرى مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربى كشرط جزائى.

ولعب مؤمن مع الفريق البورسعيدي 22 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3، ثم انتقل مؤمن زكريا إلى إنبى فى فترة الانتقالات الشتوية موسم 2012/2011 مقابل مليون جنيه ونصف، ولعب مع الفريق البترولى 18 مباراة سجل 7 أهداف وصنع 2 آخرين.

ملامسة العشب الأخضر وارتداء فانلة الأهلى من جديد ستكون الأمنية الأغلى لمؤمن زكريا صانع ألعاب المارد الأحمر فى 2021 بعد دوامة الأزمات الصحية التى داهمت اللاعب فى 2019 و 2020.

مؤمن زكريا انتقل إلى نادى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم 2013/2012 مقابل مليون جنيه ونصف وشرط جزائي فى حال خروج الزمالك من دورى أبطال أفريقيا لعام 2014 يعود إلى ناديه إنبي، وشارك مع الزمالك في 55 مباراة سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5 آخرين.

ثم انتقل إلى النادي الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية موسم 2015/2014 مقابل خمسة مليون جنيه ولمدة خمسة مواسم من نادي إنبي بعد انتهاء الإعارة لنادي الزمالك،

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك في 93 مباراة بالدوري الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصري وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الإفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطني في 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وكانت مباراته الأولي مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت في 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان في مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف

خاض مؤمن زكريا تجربة الاحتراف مرتين، الأولى كانت في شهر يناير موسم 2018، لصفوف نادي أهلي جدة السعودي علي سبيل الإعارة، ولعب مع الفريق 17 مباراة في مختلف البطولات وسجل 6 أهداف وبعد إنتهاء إعارته عاد للنادي الأهلي لكنه لم يحظي بفرصة للمشاركة، لتتم إعارته للمرة الثانية لنادي أحد السعودي مطلع موسم 2019، ولكنه لم يشارك في أي مباراة وأنهي النادي تعاقده معه سريعًا بسبب الإصابة.

وكشف مؤمن زكريا فى وقت سابق تفاصيل إصابته التى تحتاج لوقت طويل للعلاج خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية وهو في حالة صحية أثارت حيرة ودهشة عشاق كرة القدم في مصر

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى وعاد للأهلى دون أن يتم قيده، وبدا واضحا أن زكريا يعاني من الإصابة التي وصفها بـ"النفسية"، وهو ما دفع جماهير الكرة المصرية عامة وجمهور الأهلي خاصة للتعاطف وإعلان دعمها له.

إدارة النادي الأهلي تحملت تكاليف علاج زكريا في ألمانيا وامريكا، بجانب سداد كافة مستحقاته المالية عن الفترة التي يغيب فيها عن الفريق، تقديرا له، ولكونه من أحد أبناء النادي المخلصين كما كرمه الاتحاد الافريقى بأن يكون سفير للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى وسلم محمد الشناوى كأس أفريقيا التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء كما أصر مسئولو الاهلى أن يشارك مؤمن زكريا زملاؤه فرحة التتويج بالدوري والكأس ويحمل اللقب بنفسه مما ساهم فى رفع الروح المعنوية للاعب كثيراً.

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

مشهد تحية الجمهور للاعب مؤمن زكريا خلال حضوره مسرحية "علاء الدين" استوقف العديد من جمهور "الحراق" بعدما دخلت زوجته فى نوبة بكاء بعد وقوف زوجها على خشبة المسرح، وسط تصفيق وترحيب الجمهور الأمر الذى جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتغزلون فى قصة الحب التى جمعت بينهما.

وفى ليلة تتويج الأهلى بدرع الدورى الذى أطلق عليه لقب مؤمن زكريا تقديراً له، رفضت ريهام أن يتكئ زوجها على أحد غيرها، وأصرت أن تكون عكازه حتى ينزل للملعب بصعوبة شديدة ويشارك زملاءه فرحة التتويج بالدوري.

وحينما علقت على إشادة الناس بوقفتها مع زوجها قالت :"اللى بعمله ده طبيعى أى زوجة مكانى هتعمل كدا ..ده حبيبى وبدعى ربنا يشفيه ويخليه ليا".

حقق مؤمن زكريا مع نادي الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدوري الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدوري المصري الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلي "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.