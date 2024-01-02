شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات قوية فى الجولة الـ15 بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مواجهات الجولة الـ15 لدورى المحترفين بإقامة 5 مواجهات قوية تسعى فيها كل الفرق إلى الفوز من أجل المنافسة على الصعود للأضواء أو البقاء بالمسابقة

فعلى ملعبه يستضيف حرس الحدود نظيره بروكسى في لقاء صعب للطرفين، فأصحاب الأرض يحتلون وصافة المجموعة برصيد 28 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز المركز العاشر برصيد 20 نفطة ، ويسعى النادى العسكرى لمواصلة الإنتصارات من أجل الحفاظ على المركز الثانى بالدورى والذى يتيح لصاحبه التأهيل لدورى الأضواء .

القناة – راية

يحل راية ضيفا ثقيلا على القناة في واحدة من أصعب مباريات الجولة نظرا لتقارب المستوى الفني وتقارب النقاط بين الفريقين ، بالإضافة لوجود محمد حليم على رأس القيادة الفنية لراية والذى كان يعمل مديرا فنيا للقناة في الموسم الماضى .

يحتل القناة المركز السادس برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل راية المركز الثامن برصيد 22 نقطة .

شبين – بتروجت

يخوض بتروجت المتصدر برصيد 32 نقطة اختبار صعبا عندما يلتقى مع جمهورية شبين على ملعب الأخير والذى يمتلك 10 نقاط في المركز الثامن عشر ، ويسعى أبناء الفريق البترولى لمواصلة عروضهم الجيدة على أمل الإبتعاد أكثر بالصدارة ، بينما يحاول أصحاب الأرض استغلال الحالة المعنوية الجيدة التي خلقها أبو العينين شحاته منذ توليه المسئولية وتحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة

وى – السكة الحديد

يستضيف وى على ملعب السلام نظيره السكة الحديد في لقاء متقارب المستوى ، فأبناء وى يحتلون المركز الـ13 برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل السكة الحديد المركز الـ9 برصيد 21 نقطة ، ويحاول الفريقين خطف نقاط المباراة من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب

دكرنس – النجوم

يستضيف دكرنس نظيره النجوم في لقاء الهروب من القاع فالفريقين لا بديل أمامهما سوى الثلاث نقاط من أجل الإقتراب أكثر من العشرة الأوئل .

دكرنس بقيادة علاء نوح يحتل المركز الـ15 برصيد 16 نقطة ، بينما يحتل الضيوف المركز الـ17 برصيد 12 نقطة بعدما تحسنت نتائجهم واستطاعوا تحقيق فوز أخير خارج ملعبهم على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف .