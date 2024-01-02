شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب عودة الثنائي سامسون ونداى إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني للزمالك وصول ثنائي الفريق السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا إلى القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بعدما تم تأجيل وصولهما إلى اليوم، بعدما كان من المفترض وصولهما الجمعة الماضى للانتظام فى التدريبات الجماعية.

ومنعت ظروف الطيران الثنائى من الوصول في الموعد، وقام اللاعبان بالتنسيق مع الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد حسني فيما يخص الموعد الجديد لوصولهما إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن يضع الجهاز الفني برنامج تأهيل خاص لسامسون ونداى لتجهيزهما من الناحية البدنية والفنية.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.