شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن اشتباكات جماهير المصري والإسماعيلي: لن نعود للفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامي أحمد شوبير، واقعة الاشتباكات التي حدثت بين جماهير ناديي، المصري والاسماعيلي، على هامش مباراة الفريقين التي أقيمت أمس ببرج العرب ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: اثنين أو ثلاثة من جماهير الإسماعيلي حملوا علم المصري، ومشجع صغير من المصري أراد الحصول على هذا العلم، قام ذلك المشجع بالتسلل إلى جماهير الإسماعيلي لأخذ العلم، وعندما شعرت به الجماهير "سحلوه" في المدرجات.

أضاف: انتفضت جماهير الإسماعيلي بعد ذلك وقامت بتكسير الكراسي على دماغ هذا المشجع والذي نجح في خطف علم المصري.

واصل: ماذا يحدث وما هذه السذاجة والتفاهة، كل يوم نناشد ونطلب ونترجى لزيادة الجماهير، هل هؤلاء المشاغبين هم من يسيطرون على المدرجات، أم أن الخناقة حدثت لأن الأهلي لا يلعب في الإسماعيلية، ويخرج هذا وذاك يردد لماذا لا يعلب الأهلي في اسماعيلية.

أكمل: المصري والاسماعيلي حبايب جداً وقرايب جداً والقصة معروفة، وقلبهم على قلب بعض في السراء والضراء، فماذا حدث، لماذا يتم تكسير الكراسي وتشعل الأجواء بسبب العلم.

أضاف ساخراً: هل ستجتمع رابطة الأولتراس في المصري لكي ترد الصاع صاعين وتبدأ في اتخاذ الإجراءات من أجل عودة الحق لأصحابه، أم أن رابطة الأولتراس في الإسماعيلي ستبحث كيف تم خطف العلم من بين أيدي الجماهير، ما هذا، ما هذه التفاهة.

واختتم: اذا خرجت رابطة الأندية بقرار إيقاف للجماهير يقولون الظلم حرام، أنتم تريدون نظام أم فوضى، لن تكون فوضى والحاجات بتاع زمان مش هترجع أبدا وكل مخطئ سينال عقابة.