شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف التفاصيل الكاملة فى أزمة جماهيره مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، تفاصيل ما دار من اشتباكات بين جمهوري الإسماعيلي والمصري، خلال لقاء الفريقين أمس الإثنين في بطولة الدوري المصري ، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على استاد برج العرب، مؤكد أن ما حدث خطأ جسيم من قبل جماهير الفريقين، ويرفض مجلس إدارة ناديه مثل هذه الأحداث.

وكشف ياسر يحيى خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "القصة بدأت أن شباب صغير من جماهير النادي المصري ذهبوا لأقاربهم، من جمهور الإسماعيلي خلال سير المباراة لالتقاط الصورة التذكارية معهم، وإعطاء رسالة للجميع تعبر وتنم عن الروح الرياضية في ديربي ولاد العم".

وأردف عضو مجلس إدارة المصري: "في اللحظة دي سجل هدف الإسماعيلي التقدم، ثم حينما تم تسجيل هدف التعادل لنا، جمهور الإسماعيلي قاموا بجذب وشد منهم الأعلام وضربوا الولاد ، واحدا من جماهير المصري المتواجد في مدرجات الإسماعيلي، اتصل ببعض جماهير المصري وقالوا إننا بنضرب هنا، بالطبع تحركا على الفور برفقة عدد من الجماهير معه".

وأشار يحيى: "ذهب ما يقرب من 15 مشجعا للمصري نحو مدرجات الإسماعيلي، لمعرفة حقيقة الأمر سواء هناك تشاجر أم لا وحدث ما حدث".