شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يخوض المرحلة الأخيرة للتأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى المرحلة الأخيرة حالياً من برنامجه التأهيلى على استاد التتش.

ويعود رضا سليم للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية مع استئناف المارد الأحمر تدريباته الشهر المقبل، حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصابة الكتف.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.