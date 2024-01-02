مانشيني يعلن قائمة منتخب السعودية النهائية في كأس أمم آسيا

أسدل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب السعودية الستار اليوم الثلاثاء عن القائمة النهائية للأخضر لخوض منافسات بطولة كأس أمم أسيا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس أمم اسيا بمشاركة منتخب السعودية بدولة قطر، خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى 10 من شهر فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي بقيادة مانشيني في أمم أسيا بالمجموعة السادسة والأخيرة بجانب كل من تايلاند، قيرغيزستان وسلطنة عمان

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وقرر مانشيني استبعاد 4 لاعبين وهم محمد اليامي حارس المرمى، وكل من علي هزازي و خالد الغنام و محمد مران.

قائمة منتخب السعودية النهائية لكأس أمم آسيا 2023، كالتالي:

حراسة المرمى : نواف العقيدي، راغد نجار(النصر) أحمد الكسار(الفيحاء)

الدفاع: حسن كادش (الاتحاد) ، عون السلولي (التعاون)، علي البليهي )الهلال )، أيمن يحيى ،علي لاجامي (النصر)، حسان التمبكتي ، سعود عبدالحميد (الهلال)، فواز الصقور(الشباب)، عبدالله الخيبري(النصر)

الوسط: مختار علي ، عباس الحسن(الفتح)، فيصل الغامدي(الاتحاد)، عيد المولد (الأخدود )، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، ناصر الدوسري، محمد كنو(الهلال)، سامي النجعي (النصر).

الهجوم :فهد المولد (الشباب)، عبدالرحمن غريب، (النصر) فراس البريكان (الأهلي) ، عبدالله رديف (الشباب)، صالح الشهري (الهلال ).