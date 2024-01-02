شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: السوبر المصرى يُقام بشكله الجديد 4 سنوات مقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن بطولة كأس السوبر المصرى ستقام بالنظام الجديد وبمشاركة 4 فرق لمدة 4 سنوات مقبلة، مُشددين على أنه لا نية مطلقا للعودة إلى النظام القديم كما يتردد.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم العمل على تحديد مواعيد للسوبر المقبل تساعد على الحضور الجماهيرى بشكل أكبر فى المباريات، خاصة وأن بطولة السوبر الأخيرة التى أقيمت مؤخرا بالإمارات عانت من ضيق الوقت فى ظل ارتباط النادى الأهلى بالعديد من البطولات هذا الموسم.

من ناحية أخرى، كشف عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن بطل كأس الرابطة سوف يشارك فى النسخة القادمة من عمر بطولة كأس السوبر المحلى بشكله الجديد الذى يضم 4 أندية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت ديفوار.