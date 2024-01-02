اخبار الرياضه

إعلان مواعيد وملاعب مباريات كأس الرابطة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد وملاعب مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، مواعيد وملاعب مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة التي تنطلق يوم ٨ يناير الجاري .

 

وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:

 

المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.

 

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.

 

المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

 

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

 

وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت ديفوار.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements