شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد وملاعب مباريات كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، مواعيد وملاعب مباريات كأس رابطة الاندية المحترفة التي تنطلق يوم ٨ يناير الجاري .
وأسفرت قرعة كأس الرابطة فى نسختها الثالثة والتي أقيمت مؤخرا بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بالجبلاية على المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: فيوتشر - الاتحاد السكندري - سموحة - بلدية المحلة.
المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد إف سي.
المجموعة الثالثة: سيراميكا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.
المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.
وسوف تنطلق البطولة يوم 8 يناير القادم بدون اللاعبين الدوليين وأثناء مشاركة المنتخب المصرى الاول فى بطولة كأس الامم الافريقية 2024 بكوت ديفوار.
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