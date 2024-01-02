شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري،منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا .

محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 11 لاعباً فى المنتخب قبل أمم أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

تعرف على موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

أكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 - 2023 ، بين ناديى الأهلى والزمالك ستقام يوم 13 مارس المقبل داخل مصر بشكل نهائى، وأن إقامتها خارج مصر كانت مجرد اقتراح ولم يرق الأمر لمرحلة الجدية.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، معسكراً مغلقاً بالعاصمة الإدارية الجديدة استعداداً لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024. ويستمر المعسكر حتى السفر إلى كوت ديفوار يوم 9 يناير المقبل، ويتخللها مباراة ودية مع تنزانيا.

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.

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