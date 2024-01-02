شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يهنئ محمود علاء بعيد ميلاده باحتفال الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ، على تهنئة محمود علاء لاعب الفريق، بعيد ميلاده، حيث نشر صورة تجمعه بعلاء ومعه احمد سيد زيزو، وهم يحتفلون، باحتفال الملاكمة الشهير بين شيكا وزيزو.

واحتفل محمود علاء مدافع الزمالك أمس الاثنين، بعيد ميلاده الـ "33"، فهو من مواليد الأول من يناير عام 1991، كانت مرحلة حرس الحدود البداية الحقيقية للاعب، بعدما وضعت قدمه على بداية الطريق كلاعب محترف، لعب مع الحرس 88 مباراة ونجح فى تسجيل هدفين، ثم انتقل بعد ذلك إلى وادي دجلة.



شيكابالا

واستقرت إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تجديد تعاقد الفهد الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول لمدة موسم جديد، بحيث يستمر اللاعب مع الفارس الأبيض حتى نهاية موسم 2024 – 2025، وذلك لما يقدمه شيكابالا مع الفريق فى الفترة الحالية، ومستواه المميز الذى يظهر به في المباريات، بخلاف رغبة الجهاز الفني فى استمرار اللاعب خاصة أنه قائد للكتيبة البيضاء داخل وخارج المستطيل الأخضر.