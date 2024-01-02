ريال مدريد يحسم موقفه بشأن ضم مدافعين جدد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن موقفه من ترميم دفاعات الميرنجي بالتعاقد مع مدافع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفقتد فريق ريال مدريد لخدمات الثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما جعله يدرس ضم أحد المدافعين خلال الميركاتو الشتوي.

ويعود ريال مدريد، لمباريات الدوري الإسباني ويستقبل ريال مايوركا، في أولى مباريات الفريقين بعام 2024، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مايوركا: "قلت من قبل أننا لن نتعاقد مع مدافع، وأؤكد ذلك، لا ننوي الدخول في مفاوضات مع أحد في ميركاتو الشتاء، لقد عاد فينيسيوس وكارفاخال وجولر، وسيعود ميندي وكامافينجا قريبًا، الأخبار الجيدة تأتي مع العام الجديد، نريد أن نبدأ بفوز أول لكي تكون بداية العام حقًا جيدة".

وتابع: "سعيد بتجديد عقدي، سيكون هذا العقد الأخير، لا يزال بإمكاني البقاء هنا حتى 2026 بالفعل، ولكن سيكون هذا هو العام الأخير لي، أريد أن أبقى مدربًا لريال مدريد طوال العمر".

وأضاف: "الجميع يعلن أنني أجريت اتصالًا مع رئيس الاتحاد البرازيلي، وأخبرته أنني ممتن لاهتمامهم وسعيد وشرفني كثيرًا إظهار هذا الاهتمام للتعاقد معي، لكن في ذلك الوقت أنا أريد الاستمرار في ريال مدريد، سارت الأمور كما أردت وهي البقاء في ريال مدريد".

ورفض الحديث عن كيليان مبابي بعد الأنباء التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن انضمامه إلى ريال مدريد: "هذا ليس موضوعي، ولن أتحدث عن لاعب في فريق آخر".

واختتم: "لا نفكر فيما سيحدث في الصيف الآن، أمامنا 6 أشهر والعديد من الأشياء الهامة التي تستحق التفكير، الفريق يسير في اتجاه جيد للغاية، وسنرى كيف يمكننا التصرف بعد نهاية الموسم سواء مع اللاعبين الحاليين أو أهدافنا الصيفية".

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