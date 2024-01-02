انطلاق نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية وزيادة عدد الفرق المشاركة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي زد الرياضي تنظيم نسخة جديدة من بطولة كأس زد الدولية للناشئين مواليد عام 2009، خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على ملاعب نادي زد الرياضي بالقاهرة الجديدة، بمشاركة 8 أندية محلية وأجنبية كبرى وهم: زد إف سي، والمقاولون العرب ، والزمالك، وبيراميدز، وأستون فيلا الإنجليزي، وفيتوريا البرتغالي ، وغلطة سراي التركي، وبراغا البرتغالي.

جاء ذلك بعد النجاح الكبير للنسخة السابقة من بطولة كأس زد الدولية التي عقدت العام الماضي 2023، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق المشاركة في تحقيق أهدافها سواء تنظيم بطولات دولية تسهم في الترويج للرياضة المصرية من خلال إظهار ما تتميز به من منشآت وملاعب عالمية أو مشاركة فرق أجنبية لتوفير احتكاك للاعبين المصريين بما يسهم في تطوير مستواهم، وينعكس على أداء المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية.

وقررت اللجنة المشرفة على تنظيم بطولة كأس زد الدولية، تقسيم الفرق المشاركة ببطولة كأس زد الدولية إلى مجموعتين، تضم الأولى: بيراميدز، والمقاولون العرب، و براغا، وغلطة سراى وتضم الثانية: فرق زد إف سي، الزمالك، واستون فيلا، وفيتوريا.. على أن يتم التصفية في الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب، بجانب منح كأسًا لصاحب المركز الأول، بالإضافة إلى انه سيتم منح جوائز لأفضل لاعب وحارس مرمى وهداف البطولة، يتم تحديدهم من قبل لجنة نقاد رياضيين.

يذكر أن نادي زد الرياضي يستضيف النسخة الجديدة من بطولة كأس زد الدولية، والذي يقع على مساحة 40 فدانًا بمنطقة التجمع الخامس، مما يجعله أحد أكبر الأندية بشرق القاهرة، وتم تصميم النادي وفقًا لأحدث المعايير الدولية الرياضية.