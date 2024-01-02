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عودة فينيسيوس لقائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا بالدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق قائمة الملكي استعدادا لمباراة ريال مايوركا المقرر لها غدا الأربعاء في مسابقة .

ويلتقي ريال مدريد مع مايوركا غدا الأربعاء في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، والتي تجمع بينهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو.


عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور لقائمة ريال مدريد بعد غيابه في الفترة الماضية للإصابة، بالإضافة آردا جولر لاعب الوسط التركي، و الظهير الأيمن داني كارفاخال، بعد تعافيهم من الإصابة بالإضافة لـ كيبا أريزابلاجا حارس المرمى رغم الشكوك حول انضمامه للقائمة بسبب معاناته من نزلة برد. 


جاءت قائمة ريال مدريد لمباراة مايوركا في مسابقة الدوري الإسباني:


في حراسة المرمى: كيبا، لونين، فران.
في خط الدفاع: داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، كاريلو، روديجر.
في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز.
في الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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