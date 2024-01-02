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أنشيلوتي يفجر مفاجأة بخصوص صفقة ريال مدريد المنتظرة

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كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي -

فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد مفاجأة بخصوص التعاقد مع مدافع في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويعاني ريال مدريد في مركز الدفاع بسبب الإصابات خاصة غياب الثنائي إيدير ميليتاو ودافيد ألابا حتى نهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي.

وكان أنشيلوتي قد أعلن في وقت سابق عن رغبته في التعاقد مع قلب دفاع بشهر يناير لتعويض الغيابات التي يعاني منها الفريق.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مايوركا اليوم: “لا تفكير في التعاقد مع قلب دفاع جديد، لدينا ناتشو وروديجر، بالإضافة إلى أن هناك تشواميني وكارفاخال يمكنهما شغل هذا المركز”.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيرة مايوركا غداً الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من ، ويتربع الملكي على عرش صدارة ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة متساوياً مع جيرونا الوصيف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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