مارسيليا يكشف حقيقة انتقال أوناحي إلى الدوري السعودي

كشف نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حقيقة ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة عن اقتراب المغربي عز الدين أوناحي، من الانتقال إلى الدوري السعودي في يناير الجاري.

وأوضح فرانكي توردي مسئول الاتصال في نادي مارسيليا، في تصريحات عبر صحيفة “اليوم”، أن ما يتم تداوله مجرد شائعة، وأن عز الدين أوناحي مستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التقارير التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بخصوص وصول عرض لنادي مارسيليا، من جانب أندية الدوري السعودي غير صحيح.

اقرأ أيضًا.. بديل نيمار يفجر أزمة في الهلال السعودي

وكانت تقارير فرنسية قد أوضحت أن ناديي الاتحاد والشباب، يتنافسان على ضم المغربي أوناحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بالإضافة إلى وجود اهتمام من جانب ناديي الهلال والاهلي، فضلًا عن نادي الدحيل القطري، الذي يرغب هو الآخر في ضم اللاعب.

وكان أوناحي قد انضم إلى صفوف مارسيليا بقيمة 10 ملايين يورو، خلال فترة انتقالات يناير الماضي 2023، قادمًا من نادي أنجيه الفرنسي بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022.