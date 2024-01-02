أمم أفريقيا تنتظر 144 لاعبا من الدوريات الأوروبية الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - يشارك 144 لاعبًا ينشط في منافسات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بالفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبل.

24 منتخبًا يتنافس على لقب أمم أفريقيا، في الوقت الذي تستمر خلاله منافسات كرة القدم الأوروبية بشكل طبيعي، إذ تقام 4 إلى 6 جولات في الدوريات الكبرى، الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني والفرنسي.

وتتضرر أندية أوروبا من استدعاء لاعبيها إلى أمم أفريقيا، بدرجات متفاوتة.

144 لاعبًا

- من الدوري الفرنسي: 59 لاعبًا

- من الدوري الإنجليزي: 32 لاعبًا

- من الدوري الإسباني: 20 لاعبًا

- من الدوري الإيطالي: 17 لاعبًا

- من الدوري الألماني: 16 لاعبًا

56 نادٍ

- من الدوري الفرنسي: 18 (18)

- من الدوري الإنجليزي: 18 (20)

- من الدوري الإسباني: 12 (20)

- من الدوري الإيطالي: 10 (20)

- من الدوري الألماني: 8 (18)

أكثر نادٍ تضرر في الدوريات الأوروبية

- أكثر نادٍ تضرر في الدوري الفرنسي: أولمبيك مارسيليا (8 لاعبين)

- أكثر نادٍ تضرر في الدوري الإنجليزي: نوتنجهام فورست (6 لاعبين)

- أكثر نادٍ تضرر في الدوري الإسباني: ريال بيتيس (3 لاعبين)

- أكثر نادٍ تضرر في الدوري الإيطالي: ليتشي (4 لاعبين)

- أكثر نادٍ تضرر في الدوري الألماني: باير ليفركوزن (4 لاعبين)

20 منتخبًا

- المنتخبات التي ضمت لاعبين من الدوريات الكبرى: 20 (24)

- المنتخبات التي لم تضم لاعبين من الدوريات الكبرى: 4 (20)

- أكثر منتخب ضم لاعبين من الدوريات الكبرى: السنغال (18)

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