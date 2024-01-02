بقيادة كوبر وعصام الحضري .. منتخب سوريا بأحلام جديدة في أمم آسيا "تقرير"

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع المنتخب السوري لكتابة إنجاز تاريخي يحدث للمرة الأولى ، بعد مشاركاته الـ 6 السابقة في نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023.

ويظهر الفريق السوري للمرة الثانية تواليًا في البطولة المقرر إقامتها بدولة قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى العاشر من فبراير المقبل.

إنجاز جديد ..

المنتخب السوري بقيادة مديره الفني كوبر ، وعصام الحضري مدرب حراس المرمى ، يتطلع لبلوغ الدور الثاني للمرة التاريخية الأولى في تاريخه ، إذ لم يسبق له خلال مشاركاته السابقة اجتياز مرحلة دور المجموعات .

ويشارك المنتخب السوري في المنافسات المقبلة من البطولة القارية في مجموعته رفقة : "أستراليا، أوزبكستان والهند.

ويخوض منتخب سوريا منافسات البطولة محتلاً الترتيب الـ91 في التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم .

نتائج منتخب سوريا في المنافسات السابقة ..

نسخة 1980 التي أقيمت بدولة الكويت شهدت تعادل مع إيران وفاز على بنغلاديش والصين وانهزم أمام كوريا الشمالية.

وخلال نسخة 1984 في سنغافورة خسر من السعودية والكويت وفاز على كوريا الجنوبية وتعادل مع قطر.

وفي نسخة 1988 بقطر خسر أمام السعودية والصين وفاز على الكويت والبحرين.

ونسخة 1996 في الإمارات تعرض للخسارة من اليابان والصين وانتصر على أوزبكستان.

وفي نسخة 2011 التي أقيمت بقطر فاز على على السعودية وخسر من الأردن واليابان.

وخلال نسخة 2019 الأخيرة بالإمارات تعادل مع فلسطين ثم خسر من الأردن وأستراليا.

ويخوض منتخب سوريا المنافسات بقائمة تضم كل من ..

حرّاس المرمى: إبراهيم عالمة، طه موسى، مكسيم صراف، أحمد مدنية.

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس، عمرو الميداني.

خط الوسط: إبراهيم هيسار، محمود الأسود، ألمار إبراهيم، خليل إلياس، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، كامل حميشة، محمد عثمان.

خط الهجوم: عمر خربين، عمار رمضان، محمد الحلاق، أنطونيو يعقوب، مارديك مارديكيان، بابلو صباغ.

كما شهدت القائمة استبعاد عمر السومة لاعب فريق العربي القطري والأبرز في الكرة السورية حاليًا، في الوقت الذي أكد فيه كوبر على أن قرار الاستبعاد فني من الدرجة الأولى قائلاً إنه "لا يوجد أي لاعب أهم من الفريق".