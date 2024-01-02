أحمد حسن يحمس لاعبي منتخب مصر برسالة قوية قبل أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق على توجيه رسالة إلى لاعبي الفراعنة قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار المقرر انطلاقها يوم السبت 13 يناير وتستمر حتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة إلى 6 مجموعات.

وقال أحمد حسن في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على موقع التواصل "إكس" تويتر سابقاً: "رسالتي للاعبي منتخب مصر إن تيشرت المنتخب قيمته كبيرة جدًا والوقوف على منصات التتويج، أعتقد إنك تضع نفسك في مصاف مختلف تماماً".

وتابع: "هذا الجيل لم يكن محظوظًا بأنه وصل إلى النهائي مرتين ولم يستطع التتويج بالبطولة، إنما هم قادرون على المنافسة وتحقيق البطولة بقوة في هذه النسخة".

وأضاف: "دائما أقول يوجد منتخبات قوية ولكن ليست متمرسة في البطولة الإفريقية، لكن منتخب مصر متمريس وقوي ويعرف يصل حتى إذا لم يكن في أفضل حالاته، هذه الجزئية لا بد أن نستغلها بشكل كبير".

وواصل: "نمتلك قوامًا جيدًا وأداء المنتخب في الوقت الحالي يتحسن للأفضل، وأهم شيء أن اللاعبين يكون لديهم روح العالية، لأن أوقات كثيرة، شاهدنا أن الروح العالية تعوض الفنيات، المنتخب يتميز في هذه النقطة".

واختتم: "أتمنى من كل لاعب في منتخب مصر أن يكون له هدف فردي وجماعي هو أننا نحقق البطولة، أعتقد أنهم قادرون على ذلك، دائما لي مقولة عندما نصل إلى النهائي، أقول لهم إن الحصول على المركز الثاني يشبه كونك الأخير، إذا وصلت إلى النهائي عليك الفوز بالبطولة".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بـ كأس أمم أفريقيا مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق، حيث يستهل مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، ثم يلاقي غانا يوم 18، ويختتم دور المجموعات بموقعة الرأس الأخضر يوم 22 من الشهر ذاته.

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