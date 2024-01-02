رودريجو يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مايوركا بالليجا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد عشاق ريال مدريد لمواجهة قوية أمام ريال مايوركا، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم، في المباراة التي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو.

ويأتي ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم برصيد 45 نقطة، حيث يتصدر المسابقة بفارق الأهداف عن جيرونا، صاحب المركز الثاني.

في المقابل يحتل ريال مايوركا المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة بجدول الدوري الإسباني للموسم الجاري 2023/2024.

ومن المتوقع أن يقود الدولي البرازيلي رودريجو جوس تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا، حيث من المحتمل أن يبدأ كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: كيبا

الدفاع: فيران جارسيا، روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو.

ريال مدريد ومايوركا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا في الثامنة والربع من مساء الغد الإثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ستُذاع مواجهة الملكي أمام مايوركا عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.