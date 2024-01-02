فينيسيوس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - عاد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، لقائمة فريقه لمواجهة ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

ووجه فينيسيوس رسالة لجماهير ريال مدريد قبل مواجهة مايوركا، في المباراة التي تنطلق في الثامنة والربع من مساء الغد الأربعاء.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "سنتياجو بيرنابيو" مواجهة الريال أمام ريال مايوركا، مما يجعل فينيسيوس يُسجل الظهور الأول له منذ فترة طويلة بعد الإصابة التي تعرض لها.

وقام فينيسيوس جونيور بنشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حيث كتب عليها: "لقد عُدت.. أراكم غدًا".

وكان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد قد أعلن عن قائمة الفريق لمواجهة ريال مايوركا، والتي جاءت كالتالي:

حارس المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: كارفاخال، فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، كاريللو.

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، فيدي فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر، نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جويس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

جديرًا بالذكر أن ريال مدريد يأتي على رأس ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا.