بيلينجهام يرفض السير على خطى بنزيما في ريال مدريد

رفض الإنجليزي جود بيلينجهام، مهاجم نادي ريال مدريد، السير على خطى النجم السابق كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي، داخل ملعب

وبحسب الصحفي رودرا من شبكة «ريليفو» الإسبانية، خصصت إدارة نادي ريال مدريد لجود بيلينجهام، ألبرتو ماستروماتيو نفس أخصائي التغذية الذي كان مسؤولاً عن النظام الغذائي للنجم الفرنسي لكريم بنزيما.

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لكن المهاجم الإنجليزي ووالدته التي يعيش معها في منزلهما في فالديمارين قررا الاستغناء عن خدمات ماستروماتيو، سبب عدم شعوره بالراحة خلال التعامل معه ولهذا السبب قاموا بتغييره.

أوضح التقرير أن ألبرتو ماستروماتيو كان له دوراً أساسيًا في التحول الجسدي لبنزيما، الذي وصل إلى ريال مدريد بعادات غذائية غير جيدة.

كما أنه كان مسؤولا أيضًا عن لاعبي كرة قدم آخرين مثل إدواردو كامافينجا وفيديريكو فالفيردي وأنطوان غريزمان.

يذكر أن ريال مدريد سيواجه نظيره ريال مايوركا، في المباراة المقرر لها غدًا الأربعاء، في الجولة 19 من الليجا.

ويحتل جيرونا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 38 نقطة، ويحل برشلونة رابعاً بنفس عدد النقاط.