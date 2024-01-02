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هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية

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القاهرة - سامية سيد - تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

 

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة، أرسلت خطابا إلى هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، وذلك في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.

 

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلى أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.

 

ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات ، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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