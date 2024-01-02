شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.
وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلى أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.
ومن المقرر أن يستعرض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خلال عدة اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة خطط تكثيف الاستعدادات ومناقشة متطلبات الاتحادات الرياضية، فضلاً عن عقد عدد من اللقاءات مع الأبطال والمنتخبات لمناقشة جميع متطلباتهم وتدريباتهم خلال الفترة المقبلة.
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