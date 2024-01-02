شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيب المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية الموقوف، عن جلسة الاستماع التي حددها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس ياسر إدريس، والتي كان مقررًا لها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر إدريس أن اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للائحة، أرسلت خطابا إلى هشام حطب تخطره بموعد جلسة استماع يوم الثلاثاء 2 يناير، كما تم تحديد موعد بديل يوم السبت المقبل 6 يناير الجاري، وذلك في حالة تعذر حضوره الجلسة اليوم.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية، أنه من المنتظر أن تقوم اللجنة لاستماع إلى أقوال هشام حطب في جلسة الاستماع، وردوده على مسألة سحب الثقة منه، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المكونة من 28 اتحادًا أولمبيًا، والتي تحددت يوم 13 يناير الجاري، لحسم سحب الثقة منه بشكل نهائي.