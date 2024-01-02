بطولة إسبانيا: خيتافي يتلقى هزيمة أولى على أرضه بثمانية لاعبين

الرياص - اسماء السيد - مدريد: بدأ خيتافي العام الجديد بهزيمة أولى هذا الموسم على أرضه، وجاءت على يد جاره المدريدي رايو فايكانو الذي استفاد من التفوق العددي الكبير ليخرج منتصراً 2-0 الثلاثاء في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودخل خيتافي اللقاء على خلفية هزيمة وحيدة في مبارياته الـ14 الأخيرة في الدوري والكأس، وكان بالتالي مرشحاً للخروج بالنقاط الثلاث من مباراته ورايو فايكانو الذي حاد عن سكة الانتصارات في الدوري منذ 22 تشرين الأول/أكتوبر.

لكن فريق المدرب خوسيه بوردالاس تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعدما أكمل اللقاء بثمانية لاعبين نتيجة طرد خوانمي لاتاسا (40) والإنكليزي مايسون غرينوود (50) والأوروغوياني داميان سواريس (71)، ليتلقى الهزيمة الأولى هذا الموسم بين جماهيره والخامسة بالمجمل.

وتجمد رصيد خيتافي عند 26 نقطة في المركز الثامن موقتاً، فيما رفع فايكانو رصيده الى 23 نقطة في المركز الحادي عشر بعد تحقيقه فوزه الخامس للموسم والأول على أرض جاره منذ كانون الثاني/يناير 2015 (2-1)، وذلك بفضل سيرخيو كامِيّو الذي سجل الهدفين (1+45 و47).