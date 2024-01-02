شكرا لقرائتكم خبر علي البليهي.. منقذ الهلال لا يعرف نكونكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توصلت شركة نادي الهلال إلى اتفاق مع علي البليهي لتفعيل بند التجديد حتى موسم 2026م.

وسجل مدافع فريق الهلال الكروي الأول علي البليهي خاصية جديدة على مستوى الملاعب السعودية، وهي حالة يندر أن تتحقق في مدافع كونه يلعب في الخطوط الخلفية، إذ نجح في تسجيل الأهداف الحاسمة والواعدة في الدقائق الأخيرة من المباريات التي يخوضها مع فريقه، والتي كانت تشكل في كثيرا من الأحيان منعطفا مهما وتاريخيا في مسيرة الهلال، والتي حفظت ماء وجه الفريق، ولا سيما على صعيد التمثيل الخارجي.

كما حدث هذا الموسم في مواجهة نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

مسيرته الكروية

كان النجم علي البليهي بدأ حياته الكروية مع نادي الأمل (سابقا) البكيرية حاليا، بمرتب شهري لا يتجاوز الـ10 آلاف ريال، ثم اللعب لنادي النهضة بالدمام، قبل أن ينتقل إلى صفوف الفتح في موسم 2015 واللعب له لموسمين، قبل أن يفتح نافذة الأضواء والشهرة والأهداف الحاسمة مع الهلال بالانتقال إليه بصفقة كروية بلغت 20 مليون ريال، لتضرب المؤشر القياسي والفريد والحلم الكبير، مقارنة مع الأجر الذي كان يتقاضاه في نادي البكيرية.

البالون الأزرق

لفت علي البليهي الشارع الرياضي خلال الاحتفال بهدفه في مرمى الفيحاء في الجولة الـ19 لمنافسات دوري روشن السعودي، والتي سبقت انضمامه لمعسكر المنتخب التحضيري لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي تنطلق في قطر في يناير، بعد أن عبر عن فرحة الهدف بنفخ بالون أزرق، والذي يمثل نادي الهلال، ثم إطلاقه في الهواء، على غرار فرحة اللاعب الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي الإنجليزي، الا أن المفاجأة والصدمة الجماهيرية والإعلامية، التصريح الذي ظهر على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي (إكس)، بعد نهاية لقاء الفيحاء، بأن الفرحة التي عبر بها بعد هدفه، والتي تحاكي تعبير اللاعب الفرنسي نكونكو، لا يعلم عنها، وفي الأساس لا يعرف اللاعب.

ركزة العلم

عُرف لعلي البليهي التعبير بطرق مختلفة كركزة العلم، بعد أن أقصى الهلال منافسه التقليدي النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بهدفين مقابل هدف، بملعب مرسول بارك، ليتأهل إلى النهائي ويحصد اللقب على حساب بوهانج الكوري الجنوبي.

والتي أصبحت مشهدا تاريخيا باقيا في ذاكرة الكرة السعودية.

وامتاز المدافع الهلالي بقوة الشخصية الكروية داخل الميدان، فقد تصدى لخطورة اللاعبين الـ3 (ميسي، رونالدو، وقبلهما سواريز)، الأشهر على مستوى العالم في مواجهات مختلفة، إلى درجة أن صحيفة «إيه إس بي إن» العالمية، قالت بعد أن استطاع إيقاف خطورة هؤلاء اللاعبين: «نستطيع القول إن علي البليهي تفوق على الأفضل في العالم».

أهداف البليهي في دقائق الحسم

86 هدف التقدم في مرمى الفيحاء في دوري روشن السعودي.

90 هدف في مرمى الطائي في دوري روشن الموسم الماضي.

99 هدف التعادل في الوحدة في نهائي كأس الملك.

100 هدف التعادل في نافباخور الأوزبكي، في دوري أبطال آسيا في نسختها الحالية.

بدايات علي البليهي الكروية