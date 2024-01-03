7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 2/1/2024 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، شاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول، وأحمد سليمان: الألمانى فرانكو فودا معروض على الزمالك لقيادة فريق الكرة، وهشام حطب يغيب عن جلسة الاستماع في اللجنة الأولمبية. شاهد استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول يستضيف استاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 لاعبو منتخب مصر يصلون فندق العاصمة الإدارية لإقامة معسكر كأس أفريقيا.. صور وصل لاعبو منتخب مصر الأول إلى فندق الإقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتظام فى المعسكر والمقرر إقامته حتى يوم 9 يناير الجاري، ويتخلله ودية يوم 7 أمام تنزانيا أقترب مسئولى نادى الزمالك، من حل أزمة المستحقات المتأخرة للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق، والبالغة 180 ألف يورو أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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