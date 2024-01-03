شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 2/ 1/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم، الثلاثاء، الموافق 2/ 1/ 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها.. كولر يحتوى غضب أكرم توفيق بعد استبعاده من مباريات الأهلى، والأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري.

كولر يحتوى غضب أكرم توفيق بعد استبعاده من مباريات الأهلى

ينوي مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، من أجل احتواء حزنه بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق فى الفترة الأخيرة، خاصة في بطولتي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصرى للأبطال، حيث اكتفى بالمشاركة لدقائق قليلة.

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد عمرو السولية خلال فترة توقف الدوري

يستغل مسئولو النادي الأهلي فترة توقف المسابقات المحلية فى الوقت الحالي، لظروف تحضير منتخب مصر للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، فى فتح ملف تجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق والذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان فى يناير الجاري.

ميركاتو الأهلى.. صلاح محسن يطلب الرحيل وتطورات فى صفقة وسام أبو على

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات ملف الانتقالات في النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: صلاح محسن طلب من النادي الأهلي الرحيل بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، ويرى أن حظه سيئ مع الأهلي لذلك يفضل الرحيل بشكل نهائي، والقصة اقتربت من النهاية، وعمر كمال خلص مع النادي الأهلي.

حقيقة اهتمام الوكرة وقطر القطري بضم أحمد عبد القادر من الأهلي في يناير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة اهتمام الأندية القطرية بضم أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

المصرى البورسعيدى: لن نمانع فى بيع مروان حمدى للأهلى

أكد ياسر يحيى عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، أن مروان حمدي مهاجم الفريق أخطأ تجاه ناديه وجماهيره، بعدما قام بالبصق على الجماهير بعد توجيه اللوم له خلال مباراة بيراميدز.

الأهلى يرحب برحيل أليو ديانج وينتظر العروض الرسمية فى يناير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي لديه مرونة كبيرة جداً لبيع أليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

رضا سليم يخوض المرحلة الأخيرة للتأهيل فى الأهلى

يخوض المغربى رضا سليم لاعب النادى الأهلى المرحلة الأخيرة حالياً من برنامجه التأهيلى على استاد التتش.

الأهلى يستعيد جهود حسين الشحات مع عودة التدريبات الجماعية