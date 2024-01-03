شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: أدعم استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، دعمه لاستمرار معتمد جمال، في منصبه كمدير فني للفريق، لما يملكه من خبرات كثيرة في مجال التدريب.
وقال علاء عبد الغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، يُجيد معتمد جمال التعامل النفسي مع لاعبي القلعة البيضاء، بالإضافة إلى اكتسابه الخبرات نتيجة عمله منذ سنوات.
ووجه عبد الغني الشكر للثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو ومحمد عبد الشافي، على ما يقدموه مع الفريق فنيا ومعنويا وقدرتهم على حل أزمات الفريق.
وعلق علاء عبد الغني على قائمة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، فى بطولة أمم أفريقيا، مؤكدًا إنها لم تشهد مفاجآت مثلما يرى البعض.
وقال عبد الغني إن اختيارات روي فيتوريا منطقية، وليس هناك مفاجآت في اختيارات في اللاعبين، وشدد عبدالغني إنه من حق بعض اللاعبين الغير مختارين بقائمة منتخب مصر، الحزن لعدم استدعائهم والذي يأتي على رأسهم يوسف أوباما ومحمد عواد، ولكن علينا احترام اخيارات فيتوريا، ودعمه في بطولة الأمم الأفريقية لتحقيق طموحات الجماهير.
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