شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد الغني: أدعم استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، دعمه لاستمرار معتمد جمال، في منصبه كمدير فني للفريق، لما يملكه من خبرات كثيرة في مجال التدريب.

وقال علاء عبد الغني في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، يُجيد معتمد جمال التعامل النفسي مع لاعبي القلعة البيضاء، بالإضافة إلى اكتسابه الخبرات نتيجة عمله منذ سنوات.

وأضاف: "ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي رفع إيقاف القيد ودعم صفوفه بعدد من اللاعبين السوبر، والإبقاء على معتمد جمال كمدير فني للفريق".

ووجه عبد الغني الشكر للثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد مصطفى زيزو ومحمد عبد الشافي، على ما يقدموه مع الفريق فنيا ومعنويا وقدرتهم على حل أزمات الفريق.