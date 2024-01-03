الامارات | حالة فنية مثيرة في ملاعب الهواة.. هدف قاتل بـ 9 لاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم حالة فنية مثيرة بعد أن نجح فريق التعاون في تسجيل هدف مهم بأقدام اللاعب الموريتاني أبلاي سي، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي انتهت بتعادله مع مضيفه الجزيرة الحمراء 2-2، بينما كان الفريق يلعب بتسعة لاعبين إثر تعرض اثنين من لاعبيه للطرد هما عبدالله إبراهيم في الدقيقة 42، والغامبي مطر بادجي في الدقيقة 76، وفي وقت احتسب الحكم نحو 10 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.

وقال مدرب التعاون بدر طبيب الشحي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن تسجيل هدف التعادل في مثل الظروف التي كان يمر بها الفريق تعكس المستوى الفني التصاعدي الذي أصبح عليه دوري الدرجة الأولى، والروح العالية والإصرار الذي يتمتع به لاعبوه».

وأضاف: «على الرغم من خروج لاعبين فإننا كنا الأفضل في المباراة بفضل تطبيق اللاعبين للتعليمات الفنية، والفريق تدرب على حدوث مثل هذه الحالات الاستثنائية سابقاً، ونجحنا في استثمار سيطرتنا على مجريات المباراة، وسجلنا هدف التعادل».

وأوضح: «لاعبو الفريق كانوا حريصين على تحقيق النتيجة الإيجابية، خصوصاً أن المباراة مع الجزيرة الحمراء تعتبر (ديربي رأس الخيمة)».

مدرب التعاون:

• الفريق تدرب على حدوث مثل هذه الحالات الاستثنائية سابقاً.