الزمالك يفاضل بين 3 جنسيات لتدريب الفريق

يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لييب، بين 3 جنسيات، من أجل الاستقرار على المدير الفني الجديد خلفًا لـ معتمد جمال.

ويتابع الزمالك في الوقت الحالي، عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، المرشحين لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.

وبحسب التقارير فإن مجلس إدارة الزمالك يفاضل بين الثلاثي السويسري كريستيان جروس، الألماني فرانكو فوده، والتشيلي خوسيه لويس سييرا، للتعاقد مع أحدهم.

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وأشارت التقارير إلى أن الألماني فرانكو فوده، هو الأقرب لتولي القيادة الفنية ليفربول الزمالك، خلفًا لـ معتمد.

وكان معتمد جمال، قد تولى القيادة الفنية لفريق الزمالك بشكل مؤقت، خلفّا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

تجدر الإشارة إلى أن الزمالك يستعد لخوض بطولتين وديتين في الإمارات، وهك دورة نادي الوحدة الودية، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري، والثانية كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري.