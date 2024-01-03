منتخب مصر لكرة السلة يتأهل إلى نهائي البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب لكرة السلة إلى نهائي البطولة العربية للأندية، عقب الفوز على الإمارات في نصف النهائي.

وفاز رجال منتخب مصر لكرة السلة على الإمارات بنتيجة 114-78، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

ويواجه منتخب نظيره ليبيا في نهائي البطولة العربية، في السادسة والنصف مساء غدا الأربعاء، وتقام البطولة في القاهرة.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي، عمرو الجندي، أحمد عادل دولا، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاتة، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، علي أحمد، عمر طارق، خالد عبد الناصر، هيثم كمال.

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