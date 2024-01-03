بعد أحداث الشغب.. بيان رسمي من النادي المصري البورسعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا رسميا، يعبر فيه عن أسفه للأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد الإسماعيلي، مساء أمس.

ونص بيان المصري على: "يعرب مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن أسفه للأحداث المسيئة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي أمس، ويؤكد مجلس المصري على رفضه التام لكل السلوكيات السيئة التي ارتكبتها قلة قليلة من جماهير الناديين خلال اللقاء والتي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط بين الناديين العظيمين باعتبارهما قلعتين من القلاع الوطنية للرياضة المصرية على مدار تاريخها الطويل".

وأضاف: "ويشدد مجلس إدارة المصري على أن ما شهده لقاء الأمس من أحداث قام بها بعض الموتورين من جماهير الناديين لم ولن يؤثر على العلاقات الطيبة التي تربط بين الناديين سواء على مستوى مجلس إدارة كلا الناديين أو جماهيرهما الوفية والعظيمة مضرب المثل دوما في التآخي والروح الرياضية".

وواصل: "ويؤكد مجلس المصري على احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها القضاء تمامًا وفورًا على كافة السلوكيات المرفوضة التي قد يرتكبها قلة قليلة من جماهير النادي والتي قد تتسبب في الإساءة بأي شكل من الأشكال للقلعة الخضراء وجماهيرها العظيمة".

واختتم بيان المصدر؛ "هو الأمر الذي ينتظره النادي المصري أيضًا ليس من إدارة النادي الاسماعيلي فحسب بل من إدارات جميع الأندية المصرية لنبذ العناصر المثيرة للفتنة والشغب من ساحات الرياضة المصرية".

يذكر أن مباراة المصري البورسعيدي والإسماعيلي، مساء أمس، شهدت أحداث شغب بين جماهير الفريقين.

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