محمد شبانة: أمير توفيق سيسافر إلى السويد لحسم صفقة وسام أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة، إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سوف سوف يسافر إلى دولة السويد خلال أيام، من أجل إنهاء إجراءات ضم وسام أبوعلي لاعب فريق سيريوس السويدي.

وأضاف "شبانة"، عبر برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع على قناة "ETC"، مساء الثلاثاء، أن صفقة انتقال أبو علي قريبة من النادي الأهلي لكنها لم تُحسم رسميًا، لافتًا إلى أن الفيديوهات المنتشرة لخضوع اللاعب لجلسة تصوير، هي تخص إبراهيم عبد الحكم لاعب شباب الأهلي.

وبشأن انتقال مروان حمدي إلى الأهلي، أكد أن إدارة المصري البورسعيدي أعلنت موافقتها على رحيل اللاعب، خصوصا بعد أزمته مع جماهير المصري.

وبشأن رحيل أحمد عبدالقادر، أوضح أن الأهلي وافق على إعارة أحمد عبدالقادر لأي نادٍ خارج مصر، ومارسيل كولر يرى أنه لاعب جيد، ويحتاج للخروج للإعارة فقط.

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