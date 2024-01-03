شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح هاشم: جمهورنا اللاعب رقم 1 فى كأس الأمم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد ممدوح هاشم، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أن هدف الفراعنة حصد كأس الأمم الأفريقية 2024، والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال هاشم في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كري رمزي: "نستعد لخوض بطولة قوية، والانسجام سيكون موجودا من خلال المعسكر المقام لنا"

وأضاف: "تركيزنا كله على حصد اللقب خاصة أن البطولة تقام في مصر، وهذا دافع كبير لنا والجمهور بالنسبة لنا اللاعب رقم 1".

وعن المنتخبات القوية في البطولة قال: "الجزائر وكاب فيردي، ولكننا لا نفكر في أي منتخب نفكر في كل مبارة على حدى".