ليس اتحاد جدة.. ناد سعودي جديد يسعى للتعاقد مع محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن أحد الأندية السعودية يحاول التعاقد مع قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد حاول التعاقد مع "الفرعون المصري"، صاحب الـ31 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ورغم كثرة عروض الاتحاد السعودي وقيمتها المالية المرتفعة، إلا أن تلك الصفقة لم تتم في النهاية، ليظل محمد صلاح في صفوف ليفربول لموسم جديد.

وعادت التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مجددا، مع العلم أن عقده الحالي مع ليفربول سينتهي في صيف 2025، أي نهاية الموسم القادم.

وقال الصحفي الشهير بن جاكوبس، إن "صلاح" مطلوب من قِبل أحد الأندية السعودية نهاية الموسم الحالي، في الميركاتو الصيفي.

وأوضح جاكوبس أن نادي الهلال سيحاول التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع العلم أنه كان على قائمة أمنياتهم في الصيف الماضي خلف ليونيل ميسي ونيمار.

ولفت الصحفي إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن الأفضلية كانت لنادي اتحاد جدة لكونه ممثل المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية.

وكان نادي الهلال السعودي قد حاول ضم ليونيل ميسي، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن قائد منتخب الأرجنتين اختار في النهاية الانتقال إلى الدوري الأمريكي، وتحديدًا نادي إنتر ميامي.

وتعاقد الهلال السعةدي مع نيمار، بعد التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان، ورغم ذلك فإن البرازيلي لم يشارك إلا في 5 مباريات حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي.