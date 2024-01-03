مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يتابع عشاق الكرة المحلية والعالمية في مصر والوطن العربي مباريات عديدة هامة مرتقبة أبرزها في الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه جيرونا أتلتيكو مدريد، ويحل ريال مايوركا ضيفا على ريال مدريد، كما يلعب باريس سان جيرمان نهائي كأس الأبطال الفرنسي أمام تولوز.

وإليكم جدول مباريات اليوم الأربعاء:

مباريات الدوري الإسباني:

غرناطة × قادش 7:00 مساء على فضائية beIN SPORTS 3 HD.

سيلتا فيجو × ريال بيتيس 9:15 مساء على فضائية beIN SPORTS 3 HD.

ريال مدريد × ريال مايوركا 9:15 مساءً، على فضائية beIN SPORTS 1 HD.

جيرونا × أتلتيكو مدريد 11:30 مساء، على فضائية beIN SPORTS 3 HD.

كأس الأبطال الفرنسي

باريس سان جيرمان × تولوز الساعة 9:45 مساء على فضائية beIN SPORTS 4 HD.

كأس إيطاليا

روما × كريمونيسي 11:00 مساء على فضائية أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أتلانتا × ساسولو 7:00 مساء على فضائية أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

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