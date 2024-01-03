إبرز مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 والقنوات الناقلة لها وغيرها من الأمور، ويشهد اليوم غياب منافسات الدوري الإنجليزي، وتعود العديد من المسابقات الأخرى في أوروبا والعالم العربي لشغل فراغ المباريات.

ويعود الكبار في إسبانيا لخوض غمار منافسات الدوري الإسباني، إذ يستضيف ريال مدريد فريق ريال مايوركا، وفي المساء هناك سهرة كروية مثيرة تجمع جيرونا صاحب المركز الثاني بأتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث.

ولدى العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان فرصة لافتتاح العام بلقب جديد عندما يواجه تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي. وفي إيطاليا يخوض روما مباراة هامة في الكأس.

وفي منطقتنا العربية هناك العديد من المباريات في الدوري التونسي والدوري المغربي، لكن أبرز تلك المواجهات هي القمة المثيرة المرتقبة بين الوداد والرجاء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

غرناطة X قاديش – 6 مساء - beIN Sports HD 3

سيلتا فيجوX ريال بيتيس - 8:15 مساء - beIN Sports HD 3

ريال مدريد X ريال ماريوكا - 8:15 مساء - beIN Sports HD 1

جيرونا X أتليتكو مدريد – 10:30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان X تولوز – 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

أتلاتنا X ساسولو- الساعة 7 مساء - AD SPORTS Premium 1

روما X كريمونيزي- الساعة 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الوداد Xالرجاء- 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري التونسي

الترجي X البنزرتي - 3 عصرا

الصفاقسي X الاتحاد المنستيري - 3 عصرا

الأولمبي الباجي X الإفريقي - 3 عصرا

مستقبل سليمان X النجم الساحلي - 3 عصرا

مواعيد دوري المحترفين المصري

أسوان X طنطا – 2:30 عصرا

جمهورية شبين X بتروجت - 2:30 عصرا

بترول أسيوط X مصر المقاصة - 2:30 عصرا

لافيينا X أبو قير للأسمدة – 2:30 عصرا

مكادي X وادي دجلة - 2:30 عصرا

غزل المحلة X النصر للتعدين - 5 مساء