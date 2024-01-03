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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق3 يناير 2023، والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد عدة مواجهات بمختلف الدوريات ونرصها كالتالى:

مواعيد مباريات اليوم في
x ريال مايوركا - 08:15 بتوقيت مصر - 1 beIN Sports HD 
جيرونا x أتلتيكو مدريد - 10:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الوداد الرياضي x الرجاء البيضاوي - 06:00 بتوقيت . Arryadia live HD


مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
النادي الصفاقسي x الاتحاد المنستيري - 05:00 بتوقيت مصر - El Watania 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان x تولوز - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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