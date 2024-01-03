مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق3 يناير 2023، والقنوات الناقلة، إذ سنكون على موعد عدة مواجهات بمختلف الدوريات ونرصها كالتالى:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ريال مدريد x ريال مايوركا - 08:15 بتوقيت مصر - 1 beIN Sports HD
جيرونا x أتلتيكو مدريد - 10:30 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي
الوداد الرياضي x الرجاء البيضاوي - 06:00 بتوقيت السعودية. Arryadia live HD
مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي
النادي الصفاقسي x الاتحاد المنستيري - 05:00 بتوقيت مصر - El Watania 1.
مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الفرنسي
باريس سان جيرمان x تولوز - 9:45 بتوقيت مصر - beIN Sports HD 2.