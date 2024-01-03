طلب مفاجئ من صلاح محسن في الاهلي بسبب عمر كمال

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن اخر التطورات بشأن مفاوضات النادي الاهلي للتعاقد مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن لنادي فيوتشر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبات النادي الاهلي قريبًا من حسم صفقة التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد في الشتاء الحالي لتعزيز صفوف المارد الأحمر بالموسم الجاري.

وأكدت التقارير أن صلاح محسن نجم المارد الأحمر رفض الرحيل إلى فريق مودرن فيوتشر على سبيل الإعارة، وطلب الرحيل النهائي نظرًا لموقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني الذي أخرجه من حساباته الفنية نهائيًا.

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وأشارت إلى أن هناك محاولات من جانب الإدارة بخروج صلاح محسن على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف وبعدها يمكن تحديد مصيره النهائي ومنحه الاستغناء الخاص به للمغادرة.