ريال مدريد يواجه مايوركا في الجولة الـ 19 بالدوري الإنجليزي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد مواجهة أمام نظيره ريال مايوركا فى الثامنة والربع مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

ويعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يقع نظيره ريال مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.

ويسعى الملكى أمام ريال مايوركا في مواجهة اليوم، لتحقيق الانتصار من أجل تعزيز إعتلاءه صدارة الليجا.

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