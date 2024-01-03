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ريال مدريد يواجه مايوركا في الجولة الـ 19 بالدوري الإنجليزي الليلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يخوض فريق الكرة الأول بنادي مواجهة أمام نظيره ريال مايوركا فى الثامنة والربع مساء اليوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2023، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الموسم الجاري 2023-2024.

ويعتلي فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، فيما يقع نظيره ريال مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.

ويسعى الملكى أمام ريال مايوركا في مواجهة اليوم، لتحقيق الانتصار من أجل تعزيز إعتلاءه صدارة الليجا.

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ترتيب الدوري الإسباني 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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