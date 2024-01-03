نادِ برازيلي يقترب من التعاقد مع فيرمينيو.. موقف الاهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة في ملف مستقبل البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم الاهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة” الرياضية” السعودية فإن نادي كورينثيانز البرازيلي أبدى اهتمامه القوي بالظفر بخدمات فيرمينو من أجل تدعيم هجوم الفريق خلال الموسم القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي البرازيلي أجرى بالفعل اتصالاته مع فيرمينو لمعرفه مدى استعداده للعودة مع بلاده وتقاضي راتب أقل مما يحصل عليه في الوقت الحالي مع أهلي جدة.

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ومن ناحية أخرى أوضحت تقارير عن رغبة نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، في التوقيع مع اللاعب البرازيلي حيث سيكون النادي على استعداد للحصول على خدماته بنظام الإعارة.

وفي الوقت ذاته أوضحت المصادر السعودية عن رغبة مسؤولي أهلي جدة في إبقاء فيرمينيو على الرغم من أن اللاعب منفتح على مغادرة السعودية للعودة إلى أوروبا أو موطنه البرازيل.