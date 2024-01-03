منافس مصر.. منتخب غانا يوضح موقف نجمه من المشاركة بـ كأس أمم أفريقيا

كشف منتخب غانا عن موقف جناح نادي أتلتيك بلباو، إينياكي ويليامز، من المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا عقب إصابته بنزلة برد خفيفة

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار بالفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل ، بمشاركة 24 منتخبًا.

وتشارك غانا ضمن فرق المجموعة الثانية التي تشمل كلًا من مصر، موزمبيق والرأس الأخضر.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الغاني والمنتخب الأول، هنري أشانتي، في تصريحات صحفية أنه البلاك أستارز بدأو المعسكر بالأمس فقط، مؤكدًا أن كل شيء يسير على ما يرام من أجل أمم إفريقيا.

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وعن حالة ويليامز،أجاب” تواصلنا في الساعات الماضية مع أتلتيك بلباو حيث يحتاج لبعض الراحة ولكنه سيصل إلى المعسكر في كوماسي قبل نهاية الأسبوع الحالي”.

ئمة غانا بالكامل في كأس أمم أفريقيا كالتالي:

الحراس: لاورنس إيت زيجي (سانت جالين السويسري) – ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي) جو وولاكوت (هيبرنيانز الإسكتلندي).

الدفاع: أليدو سيدو (كليرمون فوت الفرنسي) – دينيس أدوي (كلوب بروج البلجيكي) – كينجسلي شيندلر (سامسون سبور التركي) – جيديون مينساه (أوكسير الفرنسي) – حميدو عبد الفتاح (ميدياما الغاني) – نيكولاس أوبوكو (أميان الفرنسي) – دانييل أمارتي (بشكتاش التركي) – محمد ساليسو (موناكو الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (فنربخشة التركي).

الوسط: إدريسو بابا (ألميريا الإسباني) – إليشا أووسو (أوكسير الفرنسي) – عبد الصمد ساليس (لانس الفرنسي) – ريتشموند لامبتي (أشانتي كوتوكو الغاني) – ماجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي) – محمد قدوس (وست هام الإنجليزي) – أندري أيو (لو هافر الفرنسي) – رانسفورد كونيجسدروفر (هامبورج الألماني).

الهجوم: عثمان بوكاري (رد ستار الصربي) – جوزيف باينستل (جينك البلجيكي) – جوردان أيو (كريستال بالاس) – إرنيست نواماه (أولمبيك ليون الفرنسي) – إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) – أنتوان سمينيو (بورنموث الإنجليزي) – جوناثان سواه (ميدياما الغاني).