"ليفربول يؤمن الصدارة"... ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء، بمباراة وست هام يونايتد ضد برايتون.

وأمن ليفربول صدارة الدوري بعد الفوز على نيوكاسل 4-2، بينما خسر أرسنال من فولهام بنتيجة 1-2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع العشرين:

1. ليفربول- 45 نقطة

2. أستون فيلا- 42 نقطة

3. مانشستر سيتي- 40 نقطة

4. أرسنال- 40 نقطة

5. توتنهام- 39 نقطة

6. وست هام- 34 نقطة

7. برايتون- 31 نقطة

8. مانشستر يونايتد- 31 نقطة

9. نيوكاسل- 29 نقطة

10. تشيلسي- 28 نقطة

11. ولفرهامبتون- 28 نقطة

12. بورنموث- 25 نقطة

13. فولهام- 24 نقطة

14. كريستال بالاس- 21 نقطة

15. نوتنجهام- 20 نقطة

16. برينتفورد - 19 نقطة

17. إيفرتون- 16 نقطة

18. لوتون تاون- 15 نقطة

19.بيرنلي - 11 نقطة

20. شيفيلد يونايتد- 9 نقاط

جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 13 يناير، حيث يواجه تشيلسي نظيره فولهام.