"ليفربول يؤمن الصدارة"... ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء، بمباراة وست هام يونايتد ضد برايتون.
وأمن ليفربول صدارة الدوري بعد الفوز على نيوكاسل 4-2، بينما خسر أرسنال من فولهام بنتيجة 1-2، وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد 2-0.
ويقدم لكم موقع "الخليج 365" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الأسبوع العشرين:
1. ليفربول- 45 نقطة
2. أستون فيلا- 42 نقطة
3. مانشستر سيتي- 40 نقطة
4. أرسنال- 40 نقطة
5. توتنهام- 39 نقطة
6. وست هام- 34 نقطة
7. برايتون- 31 نقطة
8. مانشستر يونايتد- 31 نقطة
9. نيوكاسل- 29 نقطة
10. تشيلسي- 28 نقطة
11. ولفرهامبتون- 28 نقطة
12. بورنموث- 25 نقطة
13. فولهام- 24 نقطة
14. كريستال بالاس- 21 نقطة
15. نوتنجهام- 20 نقطة
16. برينتفورد - 19 نقطة
17. إيفرتون- 16 نقطة
18. لوتون تاون- 15 نقطة
19.بيرنلي - 11 نقطة
20. شيفيلد يونايتد- 9 نقاط
جدير بالذكر، تبدأ مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الموافق 13 يناير، حيث يواجه تشيلسي نظيره فولهام.