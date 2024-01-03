"بديل النني"... أرسنال يراقب لاعب ريال سوسيداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يسعى نادي أرسنال للتعاقد مع لاعب خط وسط ريال سوسيداد مارتن زوبيميندي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية تحسبا لرحيل الدولي المصري محمد النني. وفقا لصحيفة "ديلي ميرور".

وأكدت الصحيفة أن الجانرز على استعداد لبيع المصري محمد النني من أجل التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويمتلك خط الوسط المصري بالفعل عروضا من طرابزون سبور وبشكتاش التركي، مما يفسح الطريق لأرتيتا للتعاقد مع بديل قوي في سوق الانتقالات الشتوية.

جدير بالذكر، تم تصعيد زوبيميندي إلى الفريق الأول لسوسيداد في موسم 2020/21، ليصبح من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإسباني.

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