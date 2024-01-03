شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يهنئ لاعب بيراميدز بعيد ميلاده.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود كهربا، لاعب الأهلي على تهنئة علي جبر مدافع بيراميدز، بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ونشر كهربا صورة تجمعه مع علي جبر عبر خاصية "ستوري على انستجرام وعلق عليها، وكتب: "عيد ميلاد سعيد يا أخويا".

وتحدث محمود كهربا لاعب الأهلي، عن موقفه من دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه يحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب الوطني.

وقال كهربا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "عام 2023 كان رائعا، وأجمل لقطة لي خلاله هي عودتي للعب الكرة من جديد؛ لأنها كانت من أصعب الأوقات علي".

وعن موقفه من دفع غرامة الزمالك، قال: "لا أحلم بدفع الغرامة في 2024، ولكن أحلم بالفوز بأمم أفريقيا مع المنتخب وكل البطولات مع الأهلي".

وفيما يخص الحديث عن إمام عاشور والتعاون معه منذ القدوم للجزيرة، قال: "كنت بجوار إمام منذ دخوله الأهلي، وهو تغير في كل شىء، ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه للأهلي، وكل اللاعبين على قلب رجل واحد".

وكشف كهربا عن تفاصيل الاحتفال الخاص به مع أنتوني موديست قائلا: "في مباراة بالدوري أمام إنبي اتفق معي على الحركة التي قمنا بها في السوبر، ومن وقتها عند إحرازه أي هدف نقوم بنفس الاحتفال، وهو سعيد بالأجواء جدًا في النادي، وسعيد بالحياة معنا".

وأضاف: "أشكر جماهير الأهلي والكلمات لا تصف مدى حبي لهم، وإن شاء الله في كل مباراة أصبح عند حسن ظنهم، ولو حدث سوء توفيق في أي مباراة وإهدار فرص فهذا ليس بيدي، وأتمنى دائمًا إحراز الأهداف".