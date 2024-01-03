معتمد جمال يعلن تشكيل فريقي الزمالك للمباراة الودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الفريقين الأبيض والأزرق لخوض المباراة الودية المقرر لها بعد قليل بين لاعبي الزمالك على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

محمد يوسف

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