شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجندى: تعاهدنا على الفوز بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الجندى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى و المنتخب الوطنى، أن جميع اللاعبين تعاهدوا على قلب رجل واحد للفوز بالبطولة العربية التى تختتم اليوم، بمواجهة مصر وليبيا، خاصة وأن البطولة على أرض مصر فيجب أن نبذل قصارى جهدنا للفوز باللقب.

وقال عمرو الجندى فى تصريحات صحفية إن البطولة الماضية لم يشارك بها لانه كان مصابا وخضع لعملية جراحية، بالاضافة إلى غياب بعض العناصر وقتها، فخسر المنتخب اللقب، لذلك سنسعى ونبذل ما بوسعنا لعودة اللقب لأن هذا الجيل من اللاعبين يستحق الفوز وأن يتوج مجهوده بالبطولات .

وتحدث الجندى عن أداء المنتخب بعد رحيل روى رانا، فقال إن الفراعنة يسيرون بنفس النظام، و لا نشعر بوجود أى فرق فالجهاز الحالى قام بتجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا حتى ظهرنا بهذا الشكل فى مباريات البطولة وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

وكشف لاعب منتخب السلة عن عدوله عن قرار الاعتزال الدولى ، مؤكدا انه كان قرارا فى وقته ، و حدثت بعض الظروف ومرت، متمنيا أن يكون إضافة للمنتخب.

وأضاف الجندى أنه رغم صعوبة التصفيات المؤهلة للاولمبياد، وصعوبة الطريق للمشاركة فى باريس إلا أننا نتمنى أن نظهر بشكل جيد يشرف الكرة المصرية، و ورغم صعوبتها فالجيل الحالى يستحق المشاركة فى الاولمبياد، مختتما انه حال الفوز بالبطولة الافريقية سيدخل هذا الجيل من اللاعبين التاريخ خاصة وأنها لم تتحقق منذ ما يقرب من 40 عاما.